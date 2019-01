Werken aan waterlek Fazantenlaan lopen vertraging op

Het herstel van het waterlek in de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw, heeft vertraging opgelopen door de vrieskou. Als het weer meezit, zouden de werken eind volgende maand volledig afgerond moeten zijn.

Het lek in de waterleiding veroorzaakte in de nacht van 20 op 21 december een krater van vijftien meter op vijftien en was zo'n vijf meter diep. Veertig huizen liepen hierbij onder water en vijf gezinnen werden geëvacueerd. De schade aan de getroffen woningen is groot.

De werken aan de riolering en de nutsleidingen zijn zo goed als afgerond. Maar door de vrieskou zijn de werken in de wijk Witte Roos tijdelijk stilgelegd. Wanneer mogelijk worden de rioleringswerken beëindigd en de laatste aanpassingen aan de nutsleidingen doorgevoerd. Streefdatum daarvoor is begin februari.

Farys heeft inmiddels beslist om de hoofdtoevoerleiding extra te verstevigen op de plaats van de krater. Deze werken zullen begin februari worden opgestart en midden februari afgelopen zijn. Tot slot start het definitieve herstel van het wegdek en de voetpaden, wat tegen eind februari klaar zou moeten zijn.

Tijdens de werken blijft de Fazantenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Maar volgens de gemeente zal dat weinig problemen geven omdat de straat krijgt enkel plaatselijk verkeer te verwerken krijgt. Ook voor de omwonenden is er weinig tot geen hinder tijdens de werken.