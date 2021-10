In 2023 moeten de werken voor de luchthaventram starten. Die verbindt de luchthaven van Zaventem met de hoofdstad. De Werkvennootschap heeft onlangs een vergunning ingediend voor de werken. In 2027 moet de luchthaventram passagiers vervoeren. Dat schrijft L’Echo.

Werken luchthaventram moeten in 2023 starten

De luchthaventram wordt een verlenging van de Brusselse tramlijn 62. Die stopt nu aan de nieuwe NAVO-gebouwen. Bedoeling is om de lijn door te trekken tot aan Brussels Airport. In 2018 kwam Vlaanderen en Brussel al tot een akkoord, maar het project liep enige vertraging op. De Werkvennootschap heeft nu toch een vergunning ingediend voor de eerste werken voor het traject. Het gaat om enkele honderden meters tussen het NAVO-hoofdkwartier en de grens met Vlaanderen.

“De tramhaltes zullen de twee lokale treinstopplaatsen in Diegem en Zaventem aanvullen om de bedrijventerreinen in de regio beter bereikbaar te maken”, zegt De Werkvennootschap. “Aan de verschillende tramhaltes zal je ook kunnen overstappen op de bus of deelfietsen. Ook een nieuwe fietssnelweg moet de bedrijven bereikbaarder maken. Met de luchthaventram zal je op een half uurtje tussen Brussel Noord en de luchthaven van Zaventem kunnen sporen.”

Het plan is om volgend jaar een aannemer te vinden voor het eerste deel van de werken, waar 150 miljoen euro voor is uitgetrokken. In 2027 moet de luchthaventram de eerste reizigers vervoeren.