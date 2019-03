Werkloosheid Halle-Vilvoorde daalt trager tegenover rest van Vlaanderen

De werkloosheid in Halle-Vilvoorde staat op het laagste punt in tien jaar. In februari van dit jaar waren er 15.338 werkzoekenden in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid in Halle-Vilvoorde wel opmerkelijk trager tegenover de rest van Vlaanderen.

Positief en negatief nieuws over de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde. Het aantal werklozen in Halle-Vilvoorde bevindt zich op het laagste niveau sinds 2009, het moment dat de economische crisis uitbrak. Vandaag telt onze regio 15.338 werklozen. Een daling met 5,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar toen er nog 16.215 werklozen waren. Tegenover die werkzoekenden staan meer dan 20.000 vacatures. Die vacatures nemen overigens jaar na jaar toe.

Dat perentage is opvallend lager dan het Vlaamse gemiddelde. Over heel Vlaanderen daalde de werkloosheid op een jaar tijd met 8%. Alleen in de West-Vlaamse arrondissementen Tielt en Veurne daalde de werkloosheid vorig jaar trager dan bij ons. Al ligt daar het aantal werklozen daar wel tien keer lager dan in Halle-Vilvoorde. Een taalprobleem ligt mogelijk aan de trage daling van de werkloosheid in onze regio. Maar liefst 4 op de 10 werklozen in Halle-Vilvoorde heeft volgens de VDAB een taalachterstand.

Een andere verklaring voor de trage daling is het feit dat de werkloosheid in onze regio sowieso lager ligt dan elders in Vlaanderen. Halle-Vilvoorde heeft een werkloosheidsgraad van 5,4%, lager dan het Vlaamse gemiddelde van 6,2%. In andere economisch sterke regio’s zoals Gent en Antwerpen ligt die werkloossheidsgraad 1 tot 3 procent hoger. Halle-Vilvoorde was en is dus een sterke economische motor, maar wel één die specifieke moeilijkheden ondervindt.