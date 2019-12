Werknemers Canon keuren sociaal akkoord goed

De werknemers van Canon in Diegem hebben woensdag tijdens een personeelsvergadering met een overgrote meerderheid het ontwerpakkoord voor de volgende drie jaar goedgekeurd dat directie en vakbonden eerder bereikten over een regeling bij ontslagen om economische redenen. Dat meldt vakbondssecretaris Kris Vanden Bossche (ACV Puls).

Het akkoord voorziet dat het bedrijf in dat geval aan de betrokken werknemers boven de wettelijk voorziene vergoedingen bij ontslag nog een premie uitkeert op basis van het aantal jaren anciënniteit. Canon Belgium verkoopt en onderhoudt onder meer kopieermachines en printers en stelt op dit ogenblik 585 personen te werk.

De vakbonden eisten een dergelijk akkoord omdat de directie het afgelopen jaar reeds een 60-tal personen gefaseerd aan de deur zette waarbij men steeds onder het aantal bleef voor toepassing van de wet-Renault bij collectief ontslag. Na het mislukken van een verzoeningsvergadering hierover vorige week woensdag dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in.

"Aanleiding om de druk op te voeren was het feit dat in het kader van de samenvoeging van een aantal diensten van de Belgische en Nederlandse vestiging opnieuw 17 mensen ontslagen zullen worden. We vrezen dat er in de toekomst om die reden nog een aantal mensen zullen moeten vertrekken", aldus Vanden Bossche.