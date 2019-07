Weyts: "Verheugd dat Halle meestapt in realistisch verhaal voor A8"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is verheugd dat de Stad Halle meestapt in het scenario van een gedeeltelijke ondertunneling van de A8. "Nu kunnen we verder. Mijn voorkeur gaat naar een tunnel die tot 1 kilometer lang kan zijn en die de kruispunten aan de Nijvelsesteenweg, Halleweg én de Welkomstlaan ondertunnelt", zegt Weyts.

De herinrichting van de A8 sleept al jaren aan. Lange tijd pleitte de stad Halle voor een volledige ondertunneling van de A8, maar dat vond de Vlaamse overheid een te duur project. "De tunnel zou 2,5 kilometer lang zijn en zo'n 400 miljoen euro kosten. Bovendien zou de tunnel niet geschikt zijn voor vrachtwagens met gevaarlijke transporten, waardoor die toch nog doorheen de woonwijken moesten", zegt Weyts.

Vlaanderen riep de stad Halle op om zich niet langer vast te klampen aan het oorspronkelijke idee en te kiezen voor een realistischer scenario. Eergisteren stapte Halle mee in het verhaal voor een gedeeltelijke ondertunneling, maar eiste wel dat de woonwijk Rodenem volledig ontsloten zou worden.

Investering van 160 miljoen euro

“Ik ben blij dat de Stad Halle meestapt in een realistisch verhaal. We spreken nu over een investering van 160 miljoen euro”, zegt Weyts. “De gekozen tunnelvariant moet nu uitgewerkt worden tot een concreet ontwerp dat zowel de weggebruikers als de omwonenden het beste biedt op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en geluidshinder."

De Vlaamse overheid heeft al de nodige middelen voorzien voor de opmaak van de ontwerpplannen en de onteigeningen. “Ik ben ervan overtuigd dat we ook de rest van de financiering rond krijgen, want de huidige A8 is één van de missing links in Vlaanderen”, besluit Weyts.