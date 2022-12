Wie is de grootste kerstfan van de regio? Gilbert Kraghmann uit Vlezenbeek (1)

RINGtv gaat in deze eindejaarsperiode op zoek naar de grootste kerstfan van onze regio. Gilbert Kraghmann is de eerste kanshebber. De man uit Vlezenbeek bouwde in zijn woonkamer een gigantisch miniatuurkerstdorp van maar liefst zestien vierkante meter.

Een brug waar treinen over rijden, koorknapen, skiërs, bossen, een kermis … het kerstdorp van Gilbert Kraghman heeft het allemaal. Gilbert is dan ook apetrots op het kerstdorp in z'n woonkamer. 16 vierkante meter groot is het, met tachtig huizen, honderden lichtjes en taferelen. Het hem twee weken gekost om alles op te bouwen. Inspiratie haalde hij uit z'n eigen omgeving. “De mast van Sint-Pieters-Leeuw, het caféetje ’t Oud Smis van Mekingen, het supporterscafé van Remco Evenepoel, waar het volk toestroomde tijdens zijn wereldkampioenschap, die elementen zitten er allemaal in”, vertelt Gilbert. “Het neemt natuurlijk flink wat plaats in in de living. Als ik naar tv wil kijken, moet ik een paar kussens onder mijn achterwerk leggen. Anders zie ik tijdens de WK-matchen de bal niet”, lacht hij.

Gilbert is een echte kerstfan en dankzij zijn kerstdorp kan hij anderen laten meegenieten. “Er komen veel vrienden langs, die brengen een flesje mee, we praten wat en kijken naar het kerstdorp. Daar doe ik het eigenlijk voor.”