Wielerfans rijden in het wiel van Remco Evenepoel tijdens eerste R.EV Ride

In en rond Dilbeek stond vandaag de R.EV Ride op het programma. Remco Evenepoel vertrok vanochtend met fans in Schepdaal voor een tocht van 160 kilometer door het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen, langs een parcours waar Evenepoel vaak trainingskilometers maakt.

Na enkele dagen vakantie in Ibiza maakte Remco Evenepoel vandaag zijn opwachting voor de allereerste R.EV Ride met start en finish in Schepdaal. “Op het menu staan vier verschillende routes: een familietocht van 30 kilometer en tochten van 85, 130 en 160 kilometer door het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. Remco neemt je graag mee op sleeptouw langs zijn favoriete adresjes, hellingen en routes waar hij de basis heeft gelegd voor zijn successen”, klinkt het bij de organisatie.

Rond 16u30 kwam Evenepoel terug aan in Schepdaal, met in zijn zog een heleboel wielerfans. “Mijn eerste ritje na mijn vakantie, dus het vat was een beetje af op het einde”, zegt Evenepoel. “Ondanks het slechte weer waren er heel wat fans. Dat is heel leuk om te zien.”