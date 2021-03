Winkeliers bereiden zich voor op werken via reservatie

“In de eerste lockdown mochten we niet openen, tijdens de tweede golf mochten we alleen bestellingen laten ophalen, dus zijn we nu eigenlijk opgelucht dat klanten de winkel ook binnen mogen en kunnen passen,” horen we bij mode- en linnenwinkel Mellaerts in Halle. Dat klanten moeten reserveren, vinden ze nog wat zoeken, maar voorlopig staat Mellaerts zowel via de telefoon als via mail en Facebook paraat om klanten een tijdsslot te geven. “Want we zullen al blij mogen zijn als we twintig tot dertig procent van onze omzet halen.”

Een zelfde verhaal horen we bij juwelier Bosmans in de Basiliekstraat. “Voorlopig zijn we slechts drie dagen open in de plaats van vijf. Op die manier zijn er niet te veel lege momenten in de winkel”. Bosmans sluit niet uit dat het aantal openingsdagen wordt uitgebreid, want ook hier is het nog wat afwachten wat het zal geven, een winkel uitbaten die enkel op afspraak werkt.

Foto: de medewerkers van juwelier Bosmans