Wokrestaurants houden deuren dicht om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Verschillende wokrestaurants in de regio sluiten de deuren uit angst voor het coronavirus. Dat geldt onder meer voor het restaurant in Gooik en Roosdaal. "Het personeel ziet het niet zitten om te komen werken, daarom hebben we de jaarlijkse vakantie enkele maanden vervroegd", zegt de uitbater van het restaurant.

Met de maatregel willen de Chinese wokrestaurants vermijden dat het coronavirus zich via de restaurants verspreiden. In Gooik ging het restaurant dicht van zodra bekend raakte dat er iemand uit de Pajotse gemeente besmet was met het virus. In Roosdaal is het vooral het personeel dat uit angst voor het virus niet wil komen werken. Het restaurant in Roosdaal blijft al zeker tot en met 3 april gesloten.