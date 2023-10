Wolvertem-Merchtem scoorde na zes speeldagen nog niet en blijft onderin bengelen

De wedstrijd begint bits met enkele stevige duels. De bezoekers versieren als eerste een goede kans, maar Bonsu kan tot twee keer toe niet scoren. Even later verwerkt Mokam een voorzet waardoor Hoornaert de 0-1 eenvoudig kan binnen schuiven. De thuisploeg probeert terug te slaan, de kopbal van De Keyser is te centraal. Even later schiet De Keyser opnieuw naar doel, dit keer zeilt de bal over. 0-1 is de ruststand.

Na de pauze krijgt Aalter nog een goede mogelijkheid, maar Waegebaert schiet in de draai naast het doel. Wolvertem Merchtem blijft op zoek naar de gelijkmaker, maar ze stuiten steeds op een sterk keepende Rogiers. De Smul krijgt namens de bezoekers nog een kans op de 0-2 maar doelpunten vallen er niet meer in de tweede helft.

Aalter wint zo bij Wolvertem Merchtem met 0-1. Zo blijft Wolvertem Merchtem laatste staan en konden ze nog niet scoren.