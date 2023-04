Woningmarkt koelt in Halle-Vilvoorde minder fors af

De woningmarkt blijft verder afkoelen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er in Vlaams-Brabant minder huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de jongste vastgoedbarometer. Maar woningen in onze regio blijven populair. En dat heeft zo z'n gevolgen. Een woning in Halle-Vilvoorde is vandaag Halle-Vilvoorde exact 100.000 euro duurder dan vijf jaar geleden. En daar zijn vooral jonge kopers de dupe van.

De druk is even van de ketel op de lang oververhitte huizenmarkt. Geld lenen is fors duurder geworden en daardoor worden er minder woningen verkocht. Al volgt onze regio die globale trend niet helemaal. “De daling is hier minder uitgesproken,” licht Ingmar De Kegel, de woordvoerder van notaris.be toe. “Het gaat hier om een percentage van 6;5 procent in vergelijking met de 9,2 procent die gemiddeld in Vlaanderen wordt opgetekend. Dat heeft alles te maken met de nabijheid van Brussel en het feit dat daar nog altijd een vrij groot koperspubliek is.”

Die hoge vraag vertaalt zich ook in de prijs. Die stijgt in Halle-Vilvoorde meer dan in de rest van Vlaanderen. “Dat is historisch altijd zo geweest, net omdat hier meer kandidaat-kopers zijn,” aldus De Kegel. Een woning kost in onze regio gemiddeld 418.000 euro, exact 100.000 euro meer dan vijf jaar geleden. Daar zijn vooral jonge kopers het slachtoffer van. “Het is gewoon te duur geworden voor jonge mensen.”