Woonwagenbewoners ruilen zonder toelating oude camping in voor ander terrein

In Elewijt bij Zemst hebben de Franse woonwagenbewoners die twee weken geleden neerstreken op de oude camping Baarbeek het terrein verlaten en ingeruild voor het terrein naast het dierenasiel in de Erasmuslaan in Eppegem. Net zoals twee weken geleden, liet het gemeentebestuur weten dat ze daar niet welkom zijn. In overleg is beslist dat de groep het terrein binnen de 48 uur zal verlaten.