Wordt café Oud Sint-Elooi ontmoetingscentrum?

Zondag gaat in Tombeek, een dorp in Overijse, ‘Den Trek van Keizer Karel’ door. Elk gezinshoofd van Tombeek krijgt dan vier euro. Het is een traditie die al decennialang jaarlijkse gehouden wordt, maar zondag mogelijk de laatste keer in café Oud Sint-Elooi plaatsvindt. Het café staat namelijk te koop.

Den Trek van Keizer Karel wordt afwisselend in café Oud Sint-Elooi en andere cafés in Tombeek georganiseerd. Maar de eigenaar van het café heeft onlangs besloten het pand te verkopen. Hij wil eerst wel met de gemeente Overijse onderhandelen om van het café een ontmoetingscentrum te maken. Die heeft oren naar het voorstel.

“We hebben met ‘Den 38’ al een ontmoetingscentrum in Tombeek, maar dat is soms te klein voor evenementen. We willen een ontmoetingscentrum in Tombeek dat evenwaardig is met de andere centra in onze gemeente. We weten dat we geen half jaar mogen wachten om een beslissing te nemen, maar gaan het aanbod eerst wel grondig onderzoeken”, zegt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (Overijse 2002/N-VA) in Het Laatste Nieuws.

Als de gemeente Overijse niet toehapt, is volgens de eigenaar de kans groot dat het pand wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Café Oud Sint-Elooi zal in dat geval wellicht plaats moeten ruimen voor appartementen.

Foto: Google Maps