Yamilette (13) uit Sint-Pieters-Leeuw terecht

Yamilette V. uit Sint-Pieters-Leeuw is veilig en wel teruggevonden in de buurt van het Brusselse Zuidstation. Het 13-jarige meisje was sinds zondagavond spoorloos nadat ze voor het laatst gezien werd in Aalst.

Yamilette was sinds zondag 23 februari vermist. Ze liep thuis weg en trok volgens haar moeder naar Lede. Van daaruit ging het naar het carnaval in Aalst, waar ze opging in de massa. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Gisteren verspreidde Child Focus een opsporingsbericht, enkele uren later werd het meisje veilig en wel teruggevonden.

Het was de 14de keer dat Yamilette wegliep. Het meisje heeft ernstige psychische problemen. In het UZ Leuven werd vastgesteld dat Yamilette - die vanuit Chili geadopteerd werd - met een zwaar jeugdtrauma worstelt en met hechtingsstoornissen kampt. Haar adoptieouders zijn al jaren vergeefs op zoek naar gespecialiseerde hulp. De laatste maanden zou ze die ook gekregen hebben, waardoor er beterschap was.