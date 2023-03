Yanick Dehandschutter door Michelin verkozen tot Sommelier van het Jaar

Wie Sir Kwinten in Lennik binnenwandelt, voelt volgens Michelin meteen de vakkennis van Dehandschutter en de rol die wijn krijgt in het restaurant. “Sommelier Yanick Dehandschutter pakt uit met geweldige associaties. Wijn en bier staan hier op gelijke voet met het bord. Of hij nu een lokale geuze kiest, uitpakt met zijn zelf ontwikkelde Vineuze als aperitief of een klassieke Barbera serveert: deze sommelier drukt zijn stempel op Sir Kwinten”, looft Michelin Dehandschutter, dat hem verkiest tot Sommelier van het Jaar.

Alle sterrenrestaurants uit Halle-Vilvoorde behouden in de nieuwe Michelingids overigens hun ster. Naast Sirk Kwinten in Lennik zijn dat Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem, Michel in Groot-Bijgaarden, Maison Alain Bianchin in Overijse en ’t Stoveke in Strombeek-Bever. Kevin Graf, afkomstig uit Dilbeek, haalt met zijn restaurant De Bakermat in Ninove een eerste ster binnen. Graf won in 2013 de RINGtv Junior Kok-wedstrijd. Glenn Verhasselt, die de wedstrijd in 2011 won, staat achter het fornuis in Sir Kwinten.