Zangeres Samantha (75) overleden

In een woonzorgcentrum in het Antwerpse Zwijndrecht is zangeres Samantha overleden. Ze werd 75. De zangeres die in 1971 een superhit scoorde met 'Eviva Espana', woonde jarenlang in Lot in Beersel. Dertig jaar geleden werd bij haar de ziekte multiple sclerose vastgesteld. Voor onze reeks Nummer 1 zochten we haar in 2011 bij haar thuis op om het te hebben over haar grootste succes.