Zaventem huldigt nieuwe spoorwegparking in

In Zaventem is de vernieuwde spoorwegparking aan het Karel Quitmannplein officieel ingehuldigd. De realisatie van de parking had behoorlijk wat voeten in de aarde en duurde een pak langer dan voorzien. De parking biedt plaats aan 46 wagens.

De werken aan de spoorwegparking in Zaventem begonnen in 2020, maar een paar maanden later ging de aannemer failliet. Een curator moest het dossier afhandelen. Maar een jaar later ging ook de curator failliet. Daardoor was de parking twee jaar na aanvang van de werken nog altijd een werf. Het schepencollege ging vervolgens in zee met VIABUILD om de werken te laten uitvoeren.

Op de parking is de rijweg verhard met kasseien gevuld met kift. De parkeervakken zijn voorzien van grasdallen gevuld met graszaad, zodat waterinfiltratie mogelijk is. Daarvoor zijn ook een paar wadi’s aangelegd. Zaventem liet de beplanting in eigen beheer uitvoeren door de gemeentelijke groendienst. Er zijn bomen, hagen en houtkanten aangeplant. Niet alleen uit esthetische overwegingen, maar ook uit ecologisch belang. In september/oktober wordt er nog openbare verlichting en een laadpaal geplaatst op de spoorwegparking.

Na het aanbrengen van de signalisatie hoopt Zaventem dat de parking benut wordt door omwonenden, pendelaars, leerkrachten en bezoekers van het Cultureel Centrum en de lokale handelaars.