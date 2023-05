Zaventem wil geen frituur meer op Kerkplein: afscheid met wrang gevoel

Rudi Vanheer (64) en zijn vrouw Magda Blockmans (65) zijn bezig aan hun laatste weken in frituur Rapide op het Kerkplein in Zaventem. Na liefst 45 jaar dreigt een einde in mineur. Op het vernieuwde plein zal geen plaats meer zijn voor een frituur, dus kunnen ze hun goeddraaiende zaak ook niet overlaten.

Rudi opende zijn frituur eind 1978. Anderhalf jaar geleden kregen hij en zijn vrouw Magda echter pijnlijk nieuws te verwerken. "Ik maakte duidelijk aan de gemeente dat ik in 2023 zou willen stoppen en de zaak wou overlaten. Maar ik kreeg van de burgemeester te horen dat het plein gerenoveerd wordt en er geen plaats meer zal zijn voor een frituur. Ik moest ergens anders gaan staan of mij vestigen in een pand. Maar dan zit je snel aan 700 à 800.000 euro. Dat ga je toch niet meer riskeren als je 65 wordt.”

Eerst dachten Rudi en Magda dat het niet zo’n vaart zou lopen en dat er nog een mouw aan gepast kon worden. Maar dat is dus niet het geval. Dat is een kapitaal van 150.000 euro dat we kwijt zijn. Het is gewoon een stuk van ons pensioen dat ze ons afnemen." Er is ook geen enkele tegemoetkoming mogelijk zo blijkt. “Ik had voorgesteld om het pachtgeld van 18.000 euro tot mijn laatste dag te laten vallen. Ze gingen het overwegen. Nu kreeg ik een brief van de deurwaarder dat ik dat bedrag toch moet betalen...”

“We gingen sowieso met pensioen, maar op deze manier wilden we niet stoppen na 45 jaar”, vervolgen Rudi en Magda. “Alle klanten vinden het ook heel erg. Die mensen moet je van de ene dag op de andere op straat zetten. Ze wilden zelfs een petitie houden.” 30 juni wordt officieel de laatste dag van frituur Rapide.

Reactie gemeentebestuur

“Alles is correct verlopen”, reageert burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Vier jaar geleden hebben we zijn concessie verlengd en meteen ook gezegd dat hij daar niet kan blijven omdat er werken gepland waren. Eerst zijn er rioleringswerken voorzien op de omliggende straten waardoor het Kerkplein gedeeltelijk ingepalmd zal worden door het verkeer. Daarna wordt het Kerkplein zelf aangepakt. De werken zijn uiteindelijk vertraagd door corona. Hij had ons gerust een brief kunnen sturen met de vraag om nog een paar maanden langer te blijven. Dat zouden we zeker overwegen en dat kan nog steeds. Hij had ook ruimschoots de tijd om zich te voorzien en eventueel te verhuizen naar een pand. Het is dus niet dat wij hem geld hebben doen verliezen. Hij kan sowieso ook niet zelf zomaar een overnemer vinden. Dat moet steeds via de gemeente gaan, omdat de frituur op onze grond staat.”