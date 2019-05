Zeker 26 huiszoekingen in onze regio naar autodieven

Het federaal parket heeft vandaag meer details gegeven over het onderzoek naar een autodievenbende. In onze regio werden zeker 26 huiszoekingen verricht. Dat was onder meer het geval in woonwagenparken, woningen, opslagplaatsen en bankfilialen. 24 personen zijn aangehouden. Ze maakten minstens 6,5 miljoen euro buit.

Zo'n 1.200 agenten vielen gisterochtend op zo'n 200 plaatsen binnen over heel het land en ook in Frankrijk. Zeker 26 huiszoekingen werden in onze regio verricht. Er werden woonwagenparken doorzocht in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Asse, Vilvoorde, Meise en Roosdaal.

Daarnaast viel de politie ook binnen in woningen en opslagplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw, Dworp, Steenokkerzeel, Asse, Roosdaal en Vilvoorde. In bankfilialen werden verschillende geldkluizen in beslag genomen. Dat is het geval in Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Diegem.

"Bij alle acties samen werden gisteren in totaal 90 caravans, 91 voertuigen, 34 onroerende goederen, voornamelijk huizen, appartementen en villa’s, 23 luxehorloges en 1 miljoen euro in beslag genomen. Ook handvuurwapens, geweren en een automatisch wapen werd in beslag genomen. 52 mensen werden van hun vrijheid beroofd, 24 personen zijn aangehouden," meldt het federaal parket.

Het onderzoek naar de dievenbende startte in oktober van vorig jaar. Het federaal parket heeft intussen meer dan 620 feiten geïdentificeerd. De bende maakte minstens 6,5 miljoen euro buit.