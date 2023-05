Zelfbouwers van kampeerwagens wisselen tips uit in Halle

Technische vragen of verbouwplannen, geïnteresseerden die er nog maar weinig over weten en trotse eigenaars van kampeerwagens komen dit weekend op de speelplaats van het Technisch Instituut Don Bosco in Halle bijeen. De bijeenkomst is er om ervaringen uit te wisselen en kampeerliefhebbers dichter bij elkaar te brengen. Zo is er mits een aantal goede afspraken de mogelijkheid om te blijven overnachten op de afgesloten speelplaats.

Een verslag van het treffen voor zelfbouwers van kampeerwagens zie je maandag in ons nieuws.