Eind augustus staat zes jonge mensen een geweldig avontuur te wachten. Dan nemen Morgane, Hélène, Andreas, Vincent, Wouter en Leon deel aan Tour For Life. Een fietstocht van Bardonecchia in Italië naar Sittard in Nederland, om geld in te zamelen voor het Daniel den Hoed Fonds dat kankeronderzoek financiert.

Zes jongeren bereiden zich in Pajottenland voor op Tour for Life

De zes jongeren zijn in het Pajottenland volop aan het trainen voor het tocht van eind augustus. Da’s nodig, want de uitdaging is niet min. “We moeten 1.300 kilometer afleggen, met in het totaal 19.000 hoogtemeters. We moeten de Alpen over, de Vogezen, de Ardennen en komen dan aan in Nederland,” aldus Andreas De Mesmaeker.

Er zijn acht etappes van gemiddeld 160 km. De jongeren hebben hun team ‘insieme’ gedoopt, wat Italiaans is voor ‘samen’. Want onderweg samenblijven, da’s het doel. Al moet er eerst nog geld worden ingezameld. Want om te mogen deelnemen aan Tour For Life moet elk team 15.000 euro inzamelen. “Dat vind ik interessant,” aldus Vincent De Mesmaeker, “want we moeten hiervoor dus mensen samenbrengen. We moeten tal van evenementen organiseren om te mogen deelnemen aan Tour for Life en dat maakt het speciaal.”

Insieme organiseerde onder meer al een fuif en een viergangen-diner. Ongeveer de helft van het bedrag is ingezameld. Wil je de zes vrienden steunen, kan je onder meer snoepjes kopen. Een gift geven kan makkelijk via de website van Tour For Life.