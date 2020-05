Zeven bruggen dringend aan renovatie toe

Een op de vijf bruggen in Vlaanderen en Brussel is in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van VRT Nieuws. In onze regio zijn zeven bruggen op korte termijn aan renovatie toe.

Over heel Vlaanderen zijn niet minder dan 600 bruggen er erg aan toe. Het gaat vaak om bruggen die in de jaren zestig werden gebouwd en die nu dringend moeten gerestaureerd worden. Vaak brokkelt het beton af, zijn er scheuren in de brug of zijn verzakkingen en roestvorming goed zichtbaar. Acuut gevaar voor de weggebruikers is er volgens experts voorlopig niet, maar hoe langer de restauratie op zich laat wachten, hoe hoger de kosten.

In onze regio vallen 7 bruggen onder categorie 4, dat is de lijst van bruggen die zich in zeer slechte staat bevinden. In Strombeek-Bever gaat het om 2 bruggen, in Overijse is de brug aan de Bredestraat en een brug aan de op- en afrit van de Ring, in Zaventem staat de brug aan de Hector Henneaulaan en de brug aan de oprit naar de Ring op de dringende lijst. In Halle tenslotte is dat het geval voor de Bospoortbrug.