Zeven bruggen onder verscherpt toezicht

Zeven bruggen in onze regio staan onder verscherpt toezicht. Dat blijkt uit de Lijst van Prioritaire Kunstwerken die VTM Nieuws kon inkijken. De bruggen bevinden zich in Overijse, Zaventem en Halle.

De Lijst van Prioritair Kunstwerken houdt maandelijks bij welke bruggen binnen de tien jaar onder handen moeten worden genomen. Maar het op- en afrittencomplex aan de Hector Henneaulaan in Zaventem staat al sinds 2007 op de lijst. De oprit heeft onder meer betonschade opgelopen. Ook de brug over de E40 zelf staat op de lijst.

Iets verderop staat ook de brug van de E40 over de Ring rond Brussel onder verscherpt toezicht. De herstellingen aan de drie bruggen zijn opgenomen in de werken aan de Ring rond Brussel. In Overijse staan sinds begin 2018 de brug bij het op- en afrittencomplex van Jezus-Eik en de brug van de E411 over de Bredestraat op de Lijst van Prioritaire Kunstwerken. Grondiger onderzoek moet uitmaken hoe de bruggen gerenoveerd kunnen worden.

In Halle tot slot staat de Bospoortbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi onder verscherpt toezicht. De brug moet dagelijks heel wat verkeer verdragen en werd de voorbije jaren meermaals opgelapt. Tot slot staat sinds vorig jaar ook de brug over de Drasop op de lijst. Die brug raakte zwaar beschadigd nadat een vrachtwagen onder de brug in brand vloog. Het is nog niet bekend wat er met deze brug gaat gebeuren.