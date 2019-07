Zingen en dansen met Abba op de 22ste Stroppenconcerten

In Halle was het gisterenavond over de koppen lopen voor het vijfde Stroppenconcert van het jaar. De 22ste editie van de feesten blijkt nog altijd een succesformule te zijn.

Alleen maar tevreden concertgangers gisterenavond in Halle. “Wij komen de sfeer opsnuiven,” lacht Bettina, “er is muziek, we drinken een pintje, ontmoeten mensen en ik ben op stap met mijne man. ’t Is hier leuk,” klinkt het.

Nochtans scheelde het niet veel of er was geen stroppenconcert gisteren. “Donderdag hadden we problemen door het stormweer. Onze tentjes van de toog waar we pintjes tappen hingen letterlijk in de bomen. We hebben dus extra zeilen geplaatst om vandaag te kunnen openen,” aldus organisator Frank Vannerom.

Gisteren stond covergroep Abba4U op het podium van de Stroppenconcerten. Meer dan 2.000 concertgangers zongen én dansten mee.