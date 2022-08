Zinkgat Sint-Pieters-Leeuw hersteld

Het zinkgat in Sint-Pieters-Leeuw is hersteld. Dat meldt de gemeente op haar Facebook-pagina. Gisteren stortte in de loop van de dag een deel van het voetpad aan het Parkplein in. Vermoedelijk gebeurde dat door een waterlek.

Nadat een deel van het voetpad instortte, kwam de Watergroep ter plaatse en werd het water in de buurt afgesloten. Vandaag is het gat hersteld en werd een voorlopige bestrating aangelegd. De definitieve bestrating volgt later.



De Watergroep voert ook metingen uit om na te gaan of er nog andere waterlekken in de buurt zijn.