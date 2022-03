Zo hard kijkt Halle uit naar carnaval: kostuums verkopen als zoete broodjes

In Halle maken ze zich klaar voor een spetterend carnavalsweekend. Daar horen uiteraard kostuums bij. Heel wat mensen gingen vandaag nog last minute op zoek naar hun outfit. RINGtv ging kijken bij carnavalswinkel Las Fiestas, daar was het over de koppen lopen.

Jong en oud wil komend weekend nog eens stevig de bloemetjes buiten zetten tijdens carnaval in Halle. Het is dan ook drummen voor een plekje in carnavalswinkel Las Fiestas. “Eindelijk kunnen we nog eens feesten. Iedereen is verkleed, iedereen is vrolijk, er is een toffe ambiance. Carnaval is altijd leuk”, zegt Melanie Vierendeel. Het komend weekend kan een beetje als de jaren ’80 aanvoelen in Halle. “Foute trainingen uit die periode zijn enorm in trek”, zegt Astrid Verbrakel van Las Fiestas. “Vandaag waren ze op een half uur de deur uit.”

Las Fiestas herleeft na twee bikkelharde jaren. “Ik heb vaak gedacht dat ik het niet zou halen. Tijdens Halloween in 2021 hebben we nog wat kunnen verkopen, maar nog een jaar zonder carnaval had niet gekund, daar ben ik heel eerlijk in”, zegt Astrid. “We zijn dus heel blij dat carnaval Halle doorgaat.”