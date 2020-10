In Ninove, maar ook in Roosdaal, is op de Dender gezocht naar Lieve De Neef, een vrouw van 52 uit Ninove. De vrouw is sinds eind september vermist.

De Politie en de Civiele Bescherming gebruikten sonarboten om een deel van de Dender te onderzoeken dat nog niet was onderzocht. De speurders bewegen zich op die manier stroomafwaarts, richting de monding van de Dender in Dendermonde. Lieve De Neef verdween zaterdagavond 26 september nadat ze haar woning in Ninove te voet had verlaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Wie meer informatie over de verdwijning heeft, mag zich wenden tot het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.