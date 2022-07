Zorg zoekt handen aan het bed: “Personeelstekort dwingt ons aanbod af te bouwen”

Zognet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgorganisaties, deed de voorbije weken een bevraging bij ziekenhuizen en woonzorgcentra. Bijna 8 op de 10 ziekenhuizen gaven aan dat ze door personeelstekort activiteiten afbouwen of dat binnenkort zullen doen. “Het gaat vooral om bedden op diensten als geriatrie, revalidatie, intensieve zorg en heelkunde. Een deel van de ziekenhuizen geeft ook aan hun medische beeldvorming of het operatiekwartier in te krimpen, maar ook langere wachttijden voor consultaties of dialyse zijn er een gevolg van”, concludeert Zorgnet-Icuro uit de bevraging.

Hetzelfde horen we bij de woonzorgcentra. Daar geven verschillende centra aan dat ze geen bewoners meer opnemen of in de nabije toekomst een leefgroep zullen sluiten. De bevraging laat ook zien dat de personeelsschaarste zich meer voordoet in stedelijke gebieden en perifere rurale gebieden. “Elke sector in Vlaanderen schreeuwt immers om meer handen, ook de zorgsector. Enkel werken aan de beeldvorming en de aantrekkelijkheid van het beroep zal onvoldoende zijn. We moeten dan ook bredere en structurele maatregelen nemen”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.



De koepelorganisatie denkt onder meer aan de inzet van jobstudenten, gepensioneerden en flexi-jobbers. “Ook pleiten we voor een aanpassing van de wet op de gezondheidsberoepen waardoor verpleegkundigen zich meer kunnen laten bijstaan en omringen met ondersteunende functies”, aldus Cloet.