Zorgverleners uit de Zennevallei laten griepvaccin zetten: “Corona heeft nut van vaccinatie laten inzien”

In ons land krijgt jaarlijks 1 op de 10 mensen griep en zijn er honderden sterfgevallen. Het is bijzonder besmettelijk, vooral bij ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen kan griep leiden tot ernstige complicaties. Artsenkring Zennevallei wijst daarom op het belang van vaccinatie. “Vaccinatie is de beste manier om onszelf, onze familie en onze naasten te beschermen tegen griep en de gevolgen ervan. De coronapandemie heeft ons het nut van vaccinatie doen inzien. Een eenvoudige inenting kan een krachtig wapen zijn tegen ziekte en sterfte. Vaccins kunnen levens redden”, klinkt het bij de huisartsenkring.

In de wachtpost in Buizingen geven zorgverleners uit de Zennevallei daarom het goede voorbeeld. “Als zorgverleners willen we ook onze patiënten beschermen. Want de mensen voor wie we zorg dragen, zijn vaak kwetsbaarder voor griep. Daarnaast helpen we met een vaccin ons eigen team en onze collega’s. Want als wij ziek uitvallen, moeten andere zorgverleners voor ons inspringen of moet de zorg uitgesteld

Worden”, besluit de huisartsenkring.