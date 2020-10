Langs het Kanaal Brussel-Chaerloi in Halle werd de voorbije maanden de nieuwe Zuidburg stukje per stukje in elkaar gemonteerd. Het gevaarte van bijna 1 miljoen ton wordt volgend voorjaar over het kanaal geplaatst.

Het wordt stilaan duidelijk hoe de Zuidbrug in Halle er zal gaan uitzien. Omdat de brug 113 meter lang en 15 meter breed is, kon ze onmogelijk in één stuk naar de werf vervoerd worden. Daarom werd de brug de voorbije maanden in elkaar getimmerd aan de oever van het kanaal. Nu kunnen de las- en schilderwerken starten. Ook die karwei zal enkele maanden duren. In het voorjaar van 2021 wordt de Zuidbrug over het kanaal gelegd.