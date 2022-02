Zwaar ongeval met trein en vrachtwagen net vermeden

In Eppegem bij Zemst is donderdagmorgen een zwaar treinongeluk maar nipt vermeden. Een vrachtwagenbestuurder maakte er op de werf vlakbij het station een onverhoeds manoeuvre en kwam daarbij in de lijn van de sporen terecht. Het kwam tot een lichte botsing met een aanstormende trein die van Antwerpen naar Brussel reed. De zowat 50 passagiers en de vrachtwagenchauffeur kwamen er met de schrik vanaf.

Het incident deed zich voor rond 10.40 uur. “Een vrachtwagen is er achteruitgereden en in het profiel van het spoor terecht gekomen. Op dat moment kwam er een trein aan van Brussel naar Antwerpen en die is tegen de vrachtwagen gereden”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De vier spoorlijnen tussen Vilvoorde en Mechelen, L25 en L27, werden even volledige onderbroken. Er werden ook een aantal treinen afgeschaft. “Intussen zijn er terug twee sporen berijdbaar en kan het normale verkeer stilaan hervatten”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De 50 passagiers zullen kunnen overstappen op een andere trein en zo geëvacueerd worden. Er is nog geen zicht op de schade aan de trein. Dat moet nog bekeken worden.”

Vrachtwagenbestuurder Marc Van Camp is flink geschrokken. “Ik moest grond laden en ben bij het draaien blijkbaar een ‘centimeterke’ te ver gereden. Je ziet ook geen trein afkomen als je u moet draaien. Ik heb ook niks van getoeter vanwege de trein gehoord. Plots zag ik wel lichten aankomen maar een seconde later is die trein er al. Ik heb een ‘boenk’ gehoord, maar niks gevoeld. Ik heb geluk gehad. Had ik twee centimeter verder achteruit gestaan was het wel iets anders geweest denk ik. Dan had de trein heel de vrachtwagen geramd. Het is gebeurd… We kunnen er niks aan veranderen. Het voornaamste is dat er geen gekwetsten zijn. Belangrijkste is dat het goed is afgelopen. Ze zouden er bij werken aan de spoorweg toch iemand mogen bijzetten voor de veiligheid. Maar da’s waarschijnlijk te duur.”