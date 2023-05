Zwemmen in openlucht wordt eenvoudiger: “Maar lokale besturen beslissen”

Er moeten in Vlaanderen snel meer plaatsen bij komen waar je in openlucht kan zwemmen. Toch als het van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams parlementslid en schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe afhangt. Vandaag telt Vlaanderen maar 100 locaties waar dat mag, vooral omdat er veel regels bij komen kijken. Maar een nieuw ontwerpbesluit moet daar verandering in brengen. Demir en De Vroe stelden dat gistermiddag voor in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.

Vorige week keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed dat het inrichten van plaatsen waar je in openlucht kan zwemmen eenvoudiger moet maken. “We hebben een aparte categorie ingevoerd, namelijk de vrije zwemzones”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Verplichtingen zoals douches en sanitair zijn daarbij afgeschaft. Het zijn de lokale besturen die beslissen over waar je in openlucht kan zwemmen. Ze zullen wel de kwaliteit van het water moeten testen en een risicobeoordeling moeten laten uitvoeren door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die kan bijvoorbeeld zeggen dat er een redder aanwezig moet zijn en dergelijke.”

Het nieuwe ontwerpbesluit is een enorme stap vooruit volgens Outdoor Swimming Belgium. “Maar het had gerust nog verder mogen gaan”, zegt woordvoerster Sigrid Spruyt. “Wij vragen echt vrij zwemmen op eigen verantwoordelijkheid. Dat is ook wat een rapport adviseerde dat vorig jaar in het parlement werd voorgesteld. Daar wordt niet helemaal werk van gemaakt, maar laat ons zeggen dat het een goed begin is. Er staan ook nog een paar praktische bezwaren in de weg. Zo moeten er nog afspraken gemaakt worden met de beheerder van de waterplekken en de eventuele concessiehouders. Dat zijn meestal zeilclubs, surfclubs of wakeboardclubs.”