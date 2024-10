Het von Karman Institute for fluid Dynamics zet zich in voor een afvalvrije en duurzame ruimtevaart

Het von Karman Institute for Fluid Dynamics houdt zich al sinds 1956 bezig met onderzoek naar en onderwijs over stromingsdynamica. Het werk van het instituut met internationale faam vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaart. Tot hun opdrachtgevers behoren onder andere de NAVO en de ESA, het Europees Ruimteagentschap.

Vandaag ondertekent algemeen directeur Peter Grognard in de Estse hoofdstad Talinn het Zero Debris Charter van de ESA. "Om u een idee te geven," zegt Grognard, "vandaag zweven 138 miljoen stuks afval door de ruimte. Een astronomisch getal." Dat ruimteafval houdt een gevaar in voor de vele satellieten die rond de aarde draaien. Het charter heeft als doel om de ruimtevaart tegen 2030 afvalvrij te maken; het von Karman Institute kan daarbij helpen.

Het instituut beschikt over unieke, innovatieve onderzoekinstallaties zoals de Plasmatron, de DRAG-ON en de Longshot. Met de Plasmatron simuleren onderzoekers de terugkeer van ruimteafval naar de aardatmosfeer; de hypersonische windtunnel Longshot maakt het mogelijk om de fragmentatie van ruimteobjecten te bestuderen; en de DRAG-ON test de elektrische voortstuwing van ruimteafval.

Grognard is blij met de internationale bewustwording rond de problematiek. "Er is een bewustwording," zegt de algemeen directeur, "al is het Charter een Europese overeenkomst, ook in de Verenigde Staten en China is men zich ervan bewust dat we op een andere manier moeten werken."

Het von Karman Institute wil die bewustwording ook uitdragen naar het grote publiek. Op zondag 24 november opent het instituut haar laboratoria voor het grote publiek.