Asieldier van de Maand krijgt bezoek van Ben Weyts: "Niet meteen naar dierenhandelaar"

Robert, het Asieldier van de Maand, was allesbehalve opgezet met de persroedel die in het zog van Dierenminister Weyts naar Pootjesparadijs in Zemst afzakte. De eenogige kater liet zich nauwelijks zien - de kater op de foto is een andere bewoner van het dierenasiel.

Nochtans was Robert de ster van de dag. Hij mocht pootjes schudden met minister Ben Weyts. "Het is Robert of 'Robeir' want het is een 'ketje'. Hij komt uit Brussel", zegt Ben Weyts. "Hij kent misschien twee talen, maar heeft slechts een oogje. Het zal niet gemakkelijk zijn om hem uit het asiel te krijgen."

Weyts neemt het met de actie Asieldier van de Maand op voor de vele dieren die in de Vlaamse asielen op een nieuwe eigenaar wachten. "Als je een dier in huis wil gaan halen, loop dan niet direct naar de dierenhandelaar, maar ga eerst kijken naar al die dieren in Vlaanderen die voor adoptie worden aangeboden", geeft de minister mee.

De minister geeft het goede voorbeeld. "Een hond komt uit het asiel, twee katten komen uit het asiel, ik heb ook nog andere dieren uit het asiel gehad en da's altijd een perfecte match geweest. Kom gewoon eens vrij kijken, je moet niet snel snel beslissen, dat hebben we ook niet graag, maak een weloverwogen keuze, maar kom gewoon eens kennismaken, kom gewoon eens kijken", besluit Weyts.

Via deze link kom je meer te weten over dierenadoptie.