Iedereen zemst en Groen bereiken akkoord, Bart Coopman wordt opnieuw burgemeester

Iedereen zemst werd op 13 oktober de grootste partij met 12 zetels. Lijsttrekker Bart Coopman vindt in Groen nu een nieuwe coalitiepartner. Die partij bestuurde samen met N-VA, Vlam en Vooruit de voorbije jaren al de gemeente. De drie andere partijen trokken met het kartel Team Burgemeester naar de verkiezingen, onder leiding van huidig burgemeester Veerle Geerinckx. Maar dat kartel wordt nu naar de oppositiebanken verwezen. “Een voortzetting van de uittredende coalitie was mathematisch onmogelijk”, zegt Bart Coopman, die opnieuw burgemeester wordt. “De overlap tussen de programma's van iedereen zemst en Groen is groot. Dat maakt dat we erin geloofden dat een akkoord mogelijk was. We hebben de afgelopen dagen aan het wederzijds vertrouwen gewerkt en belangrijke afspraken gemaakt. Onze dank aan Groen en onze eigen achterban om deze stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren samen veel zullen kunnen verwezenlijken.”

In het akkoord staan onder meer garanties over het bewaren van de open ruimte, betaalbaar wonen en een sociaal beleid voor de gemeente. In aanloop naar de verkiezingen zei Groen dat ze de huidige meerderheid graag wilde voortzetten. “Dat hebben we altijd duidelijk gemaakt, maar enkel met iedereen zemst is er een meerderheid mogelijk waar Groen deel van uitmaakt. De weinige alternatieve meerderheden zonder Groen zijn bovendien weinig aantrekkelijk voor onze gemeente”, zegt lijsttrekker Joeri Van den Brande. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt en duidelijke garanties verkregen. We zullen het overgrote deel van de twaalf projecten in ons verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren en zullen dus de impact kunnen hebben die we onze kiezers hebben beloofd. Dat we de bevoegdheid ruimtelijke ordening in handen krijgen, is voor ons essentieel."

Team Burgemeester: “Keihard oppositie voeren”

Groen liet gisteravond Team Burgemeester weten dat ze met Iedereen Zemst de volgende zes jaar zullen besturen. “We zullen keihard oppositie voeren want de voorbije zes jaar hebben we heel wat mooie projecten op touw gezet en gefinaliseerd. Iedereen Zemst heeft reeds aangekondigd veel zaken, die Groen mee heeft goedgekeurd, te zullen terugdraaien. We zijn benieuwd hoe Groen daarmee zal omgaan”, klinkt het bij Team Burgemeester.