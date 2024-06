Moeilijkheden bij elektronisch stemmen in Sint-Genesius-Rode

Goeie namiddag. 't Is 4 uur. Welkom bij onze eerste live uitzending op deze verkiezingsdag. Rond deze tijd eindigt de stembusgang. Wie vandaag op papier stemde, kon dat tot 2 uur vanmiddag doen, wie elektronisch stemde kreeg tijd tot 4 uur. In onze regio waren er op sommige plekken ellenlange wachtrijen en problemen met stemcomputers. Onder andere in Asse en Sint-Pieters-Leeuw konden een aantal stembureaus daardoor pas rond de middag opgestart worden. Ook in Sint-Genesius-Rode was het door computerproblemen lang aanschuiven.