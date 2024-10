Nek-aan-nek race, maar 'iedereen zemst' haalt het van Team Burgemeester en is aan zet

‘iedereen zemst’ is een samengaan van cd&v en Open VLD. In 2018 werd cd&v als grootste partij in Zemst nog naar de oppositiebanken verwezen. Nu krijgt Coopman met zijn lijst de kans om opnieuw deel te nemen aan het bestuur. Vraag is met wie ‘iedereen zemst’ aan de tafel gaat zitten om een coalitie te vormen. Groen, dat nu deel uitmaakt van de coalitie en 10,8 procent van de stemmen behaalde, kan mathematisch een partner worden, maar dan heeft ‘iedereen zemst’ een nipte meerderheid. Wordt vervolgd.