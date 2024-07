Niet Chris Selleslagh, maar zijn dochter Ann trekt lijst van Open Vld in Grimbergen

Ann Selleslagh heeft drie zaken in Grimbergen en doet al zestien jaar aan politiek. Ze maakte onder andere deel uit van de OCMW-raad. “Ondernemen in Grimbergen is een ware lijdensweg geworden”, zegt Selleslagh. “De combinatie van slecht georganiseerde werken, een ondoordacht mobiliteitsplan en het ontbreken van elke vorm van communicatie heeft ervoor gezorgd dat zowel handelaars als KMO’s overwegen weg te trekken uit onze gemeente. Sommigen hebben deze beslissing zelfs al genomen. Ik hoop met onze ploeg echt de kentering in te zetten want het is vijf voor twaalf.”

De vader van Ann, gewezen schepen en ex-burgemeester Chris Selleslagh, duwt de lijst van Open Vld. “De afgelopen maanden heb ik mogen ondervinden hoe fantastisch de kracht en motivatie van onze nieuwe generatie mensen is”, zegt Chris Selleslagh. “Daarom besliste ik om de rol van lijstduwer op mij nemen ten gunste van de jongere mensen die dan bovenaan de lijst zullen komen. Zo zal er samen een eendrachtig team gevormd worden.”

Op de tweede plaats staat Laurent Vanbinst, William De Boeck staat op de derde plaats. Sinds 1994 zetelt hij in de gemeenteraad en gedurende vijftien jaar was hij schepen van financiën.