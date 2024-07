Parket vraagt aandacht voor mensenhandel: “Schrijnende toestanden in carwash in Hoeilaart”

Het parket van Halle-Vilvoorde doet de oproep naar aanleiding van de internationale dag tegen mensenhandel, vandaag op 30 juli. “In een carwash in Hoeilaart werden onlangs nog vier slachtoffers aangetroffen. Ze moesten vijf tot zes dagen per week in erbarmelijke omstandigheden werken, leefden en sliepen in een afgesloten ruimte die hoorde bij het gebouw waarin de carwash werd uitgebaat”, zegt Ingrid Moriau. “Bovendien was het er gevaarlijk voor de werknemers omdat er open bedradingen van elektriciteit lagen. De vier slachtoffers presteerden per dag gemiddeld 11 uren arbeid en kregen hiervoor een schamele dagelijkse verloning van 55 tot 60 euro.”

Eind maart van dit jaar werd de zaakvoerder van de carwash veroordeeld tot een celstraf en meer dan 100.000 euro aan boetes. Vorig jaar werd ook een onderneming in Sint-Pieters-Leeuw, actief in de bouwsector, veroordeeld voor uitbuiting en huisjesmelkerij. “De onderneming liet een illegale werknemer in schrijnende arbeids- en woonomstandigheden werken en leven. Zo werd het slachtoffer zwaar onderbetaald, moest hij 400 euro per maand af te staan aan zijn werkgever die tevens eigenaar was van het pand waarin hij verbleef. De woning verkeerde in een dermate slechte staat dat de wooninspectie het pand onbewoonbaar verklaarde”, zegt Moriau.

Het parket ziet de strijd tegen mensenhandel als een prioriteit. Of onze regio daar gevoeliger voor is, is niet bekend. Maar het is wel een feit dat er in Halle-Vilvoorde heel wat malafide ondernemers actief zijn. “Daarom vragen we om waakzaam te zijn. Elk jaar zijn naar schatting 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel in België. Als je enige twijfel hebt over een vergelijkbare situatie, aarzel dan niet om dit te melden”, aldus Moriau.

Meldingen kunnen gemaakt worden via het nationaal meldpunt voor slachtoffers van mensenhandel of via het nieuwe telefoonnummer: 078/055.800