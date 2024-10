Team Burgemeester gaat alleen verder in Kampenhout, liberalen belanden in oppositie

De kiezer schudde de kaarten duidelijk in Kampenhout. Met 15 van de 23 zetels heeft de lijst van burgemeester Kris Leaerts een sterke basis om alleen verder de te gaan. De voorbije jaren zat hij in een coalitie met de liberalen, maar zij leden fors verlies. Daar werd ook voor gevreesd nadat schepenen Gwenny Devroe en Hilaire Vanhove afscheid namen van de lokale politiek.

N-VA is nu de tweede partij in Kampenhout met vijf zetels. “Maar als we met N-VA in zee zouden gaan, zou de oppositie maar uit drie zetels bestaan. Dat is niet goed voor de democratie volgens mij”, zegt Leaerts in Het Nieuwsblad. “Doorgaan met een kleinere partij is ook niet ideaal voor de verhoudingen binnen het nieuwe gemeentebestuur.”