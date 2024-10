Wat doet een gemeentelijke algemeen directeur? "Zorgen dat alles wordt uitgevoerd en goed beheerd, dat is zijn voornaamste taak"

Voor de doorsnee is burger is de algemeen directeur een wat vage figuur. Iemand van wie men niet weet waarmee hij of zij al jaren, soms sinds mensenheugenis, de dagen vult. Sinds de samenvoeging van de OCMW’s en de gemeentebesturen, begin 2019, spreken we van een algemeen directeur en niet meer van een gemeentesecretaris. Eigenlijk is de algemeen directeur zo’n beetje de manager of de CEO van de gemeente. “De algemeen directeur van de gemeente is in de eerste plaats hoofd van het personeel," zegt Daniël Schell, algemeen directeur van Machelen, "hij of zij moet het hele personeelsbeheer managen en is ook verantwoordelijk voor het beheren van de organisatie, en de uitvoering van politieke beslissingen. Zorgen dat dat allemaal wordt uitgevoerd en goed beheerd wordt, dat is zijn voornaamste taak.”

Daarnaast is de algemeen directeur ook de secretaris van de politieke organen: de gemeenteraad, het schepencollege, de raad en het vast bureau van het OCMW. Ook is hij voorzitter van het managementteam van de gemeente. De algemeen directeur wordt niet verkozen of politiek benoemd, hij is een statutair ambtenaar die die wordt aangeworven na een lange en zware examenprocedure. Na het aantreden van een nieuw gemeentebestuur blijft de algemeen directeur gewoon zitten. De algemeen directeur zorgt voor continuïteit van het bestuur, wat na een machtswissel niet altijd evident is. Daarom wordt er ook wel eens gezegd dat de algemeen directeur machtiger is dan de burgemeester en de schepenen.

“Hij is een beetje een scharnier tussen het politieke bestuur en de administratief bestuurlijke werking van het lokale bestuur," zegt Schell, "het is zijn rol dat de politici gevoed worden door zeer goede adviezen die goed worden onderbouwd met argumenten en feiten om hen te laten inzien welke beslissing ze op dit moment kunnen nemen, dat is zijn taak. Maar om te zeggen dat hij daardoor veel macht heeft? Uiteindelijk is het het college of de burgemeester of de gemeenteraad die beslist, en hij stemt niet mee voor alle duidelijkheid.”