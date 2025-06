Half miljoen om drieprovinciënpunt en geografisch middelpunt van Vlaanderen aantrekkelijker te maken

De twee punten vlakbij Londerzeel, op een steenworp van elkaar, liggen er wat verloederd bij. Daar willen de gemeentes Buggenhout en Puurs-Sint-Amands verandering in brengen.

"We gaan een verbinding maken tussen het drieprovinciënpunt dat hier 100 meter verder ligt en het geografisch middelpunt via een voetweg met elkaar verbinden. De voetweg wordt omzoomd door vijftien inheemse eiken en een haag", zegt de burgemeester van Buggenhout Geert Hermans. "Aan het geografisch middelpunt komt een rotonde in beton waar mensen kunnen genieten, picknicken. Er komen ook fietsenstallingen en parkeerplaatsen zodanig dat mensen van verder kunnen komen genieten van deze rustige groene plaats."

Londerzeel is niet betrokken bij de investering. Puurs-Sint-Amands neemt het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening.