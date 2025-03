Lenteschoonmaak in Grimbergen: "Ik heb een hekel aan mensen die vuil op grond gooien"

“Sigarettenverpakkingen, blikjes, vesten en werkkledij, maar ik heb ook al eens een fles lachgas gevonden aan het jeugdhuis”, zegt Hans Tembuyser, inwoner van Grimbergen. “Het hele jaar door help ik mee om zwerfvuil op te ruimen in de buurt van mijn woning, meestal een tweetal zakken per maand.” Ook Gilbert Maris helpt mee afval ruimen. “Ik wandel drie tot vier keer per week en vroeger vond ik veel meer afval dan momenteel het geval is. Hopelijk is de mentaliteit toch wat aan het veranderen. Ik heb een hekel aan mensen die slordig alles op de grond gooien. We moeten zorgen voor een goede en mooie gemeente.”

De vertrekpunten van de lenteschoonmaak zijn nog altijd de parking aan het Prinsenbos, de ingang cultuurcentrum, de blokken aan de Verbindingsweg, de kerk van Humbeek en de Verbrande Brug. “Onze inwoners klagen regelmatig, terecht, over het zwerfvuil”, zegt schepen van Afvalbeleid Chantal Lauwers. “Zeker op de rand met Brussel is het probleem groot. Daar zijn dus zeker schoonmaakbeurten voorzien tijdens deze lenteschoonmaak.”