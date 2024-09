Sluikstortcamera's Interrand tonen duidelijke resultaten in Hoeilaart en Overijse

In Hoeilaart werden 64 vaststellingen gedaan, in Overijse 46 en in Tervuren 1. In Hoeilaart is de Overijsesteenweg tegenover Desbeck een populaire plek om afval te dumpen, in Overijse de omgeving van de Delhaize en de parking van Zavelenborre. “De resultaten tonen aan dat het inzetten van de sluikstortcamera’s een waardevolle stap is in de strijd tegen sluikstorten. Ook de inwoners sensibiliseren blijft belangrijk om deze problematiek een halt toe te roepen”, zegt Joris Kelchtermans, voorzitter van Interrand.

Het merendeel van de sluikstorters blijkt afkomstig uit de gemeenten Overijse en Hoeilaart. “Daarnaast werd een 20-tal overtredingen geregistreerd met bedrijfswagens. Zo'n 10 overtreders komen van buiten het werkingsgebied van Interrand. Dat gaat van Hasselt tot Tubeke en zelfs tot over de Franse grens”, aldus Kelchtermans.

In totaal hebben de sluikstorters een bedrag van meer dan 11.000 euro aan boetes opgelopen en werd bijna 21.000 euro aan opruimkosten gefactureerd. Gemiddeld betaalde een sluikstorter zo’n 320 euro per inbreuk. De inkomsten zijn voor de gemeente en niet voor Interrand.