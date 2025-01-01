Zemst draagt rioolbeheer over aan De Watergroep: “Te weinig expertise als gemeente”

Zemst draagt zijn rioolbeheer vanaf volgend jaar over aan De Watergroep. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Het doet dat om de uitdagingen de baas te kunnen. “We hebben zelf te weinig expertise om het rioolbeheer nog zelf te organiseren”, klinkt het bij de gemeente.

Net als andere gemeenten staat Zemst voor grote uitdagingen op het vlak van rioolbeheer. Zo legt de Vlaamse regering heel wat verplichtingen op rond het rioleringsnet, het beheer van grachten, enzovoort. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden draagt de gemeente Zemst het rioolbeheer vanaf 2026 over aan De Watergroep. “We hebben zelf onvoldoende expertise en capaciteit in huis, dus dit is de ideale oplossing”, zegt burgemeester Bart Coopman. “Op die manier kunnen we ook mee genieten van schaalvoordelen, kostenbesparingen en een efficiënt beheer van de infrastructuur.”

Concreet betekent dit dat het rioolbeheer van gemeente Zemst vanaf 2026 volledig in handen komt van De Watergroep. “Het wordt steeds moeilijker om als gemeente zelf het rioolbeheer te organiseren”, stelt schepen van Openbare Werken Koen Vandermeiren. “We doen al deels een beroep op externe expertise maar een structurele samenwerking dringt zich op. Op basis van efficiëntie, duurzaamheid en betaalbaarheid bleek de samenwerking met De Watergroep de meest geschikte optie.”

