17-jarig meisje even in levensgevaar na drugsgebruik op Horst Festival: “Heftig moment, maar gelukkig is het goedgekomen”

Het incident gebeurde rond middernacht toen de tweede dag van het festival nog volop aan de gang was. Een meisje werd plots onwel en het was meteen duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. De urgentiearts die aanwezig was op de site diende de eerste zorgen toe. Het meisje werd in allerijl overgebracht naar het AZ Jan Portaels.

“Het was een heftig moment voor het hele team en uiteraard een domper op de avond”, reageert organisator Jochem Daelman. “Maar we zijn blij dat het allemaal goed is afgelopen en onze noodprocedures goed gewerkt hebben. Het meisje maakte geen deel uit van het reguliere publiek. Ze is lid van een scoutsgroep die werden ingeschakeld om een deel van de dag op de camping te werken. De rest van de tijd mag ze dan gratis van het festival genieten.”

Er was even sprake van levensgevaar, bevestigt Daelman. “Ze moest gelukkig niet gereanimeerd worden, maar haar toestand was op dat moment heel ernstig. We zijn vooral opgelucht dat ze inmiddels stabiel is en ze het ziekenhuis al mocht verlaten. Uit de eerste informatie blijkt dat het ging om geëxperimenteer met alcohol en drugs en dat is verkeerd uitgedraaid. Ik wil benadrukken dat we in onze elf edities gelukkig nog maar een beperkt aantal druggerelateerde incidenten hebben meegemaakt. Het is een problematiek waar we veel aandacht voor hebben.”

De organisatie laat het daar niet bij. “We nemen vandaag nog contact op met het meisje en met haar vrienden en vriendinnen”, zegt Daelman. “Niet alleen om te informeren, maar ook om emotionele ondersteuning te bieden. Zoiets laat sporen na bij een groep jongeren die hier met goede bedoelingen meehelpt.”

Weinig incidenten

Los van dit ernstige voorval verliep het festival zonder grote problemen. “Vrijdag was het wel druk op de EHBO-post met iets meer dan 200 interventies,” zegt Daelman. “Dat ging meestal om lichte letsels zoals blaren, schaafwonden of allergieën. Druggerelateerde tussenkomsten zijn, net als vorige edities relatief beperkt gebleven, dan spreken we van hoogstens 10%. En zeker niet zo ernstig als dat ene geval.”

De organisatie benadrukt de blijvende inzet op preventie. “Ook met de warme temperaturen van de voorbije dagen zijn er geen noemenswaardige problemen geweest. We voorzien gratis drinkwater en zonnecrème, er zijn duidelijke EHBO-punten en infoposten en we zetten zwaar in op sensibilisering. Dat werpt zijn vruchten af.”

De laatste festivalavond komt er nu aan. “We willen de editie feestelijk, maar veilig afronden”, besluit Daelman. “Horst groeit jaar na jaar, maar we blijven inzetten op kwaliteit, menselijke nabijheid en zorg voor onze medewerkers en bezoekers.” Horst Festival, dat drie dagen lang telkens 13.000 bezoekers mocht verwelkomen, loopt nog tot 2 uur vannacht.