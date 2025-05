1 mei-viering in Vilvoorde: “1 mei is een feestdag, maar ook een strijddag”

Het feest in het Volkshuis is voor velen een jaarlijkse afspraak.

"Omdat ik socialist ben in hart en nieren. Ik zou dat niet willen missen. Ik ben dit jaar 73 jaar lid van de socialistische partij en ik ben er trots op", zegt Denise Van Cauwenbergh.

"1 mei, de Dag van de Arbeid is een feestdag, maar ook een strijddag. Het is stilstaan bij het feit dat de sociale verworvenheden van mensen en rechten van arbeiders er niet zomaar gekomen zijn, maar door generaties lange strijd", horen we bij Hans Bonte, Vlaams parlementslid voor Vooruit.

De eerste 1 mei-viering dateert van 1890. Toen organiseerden de socialisten een internationale strijddag voor de achturige werkdag. Traditiegetrouw wordt er op 1 mei dan ook teruggeblikt op de vele protesten van de arbeidersbeweging. Sinds de jongste verkiezingen maakt Vooruit in Vilvoorde geen deel meer uit van de meerderheid, maar oppositie of niet, het feest gaat gewoon door.

"Partijen zitten in de meerderheid, in de oppositie. Schepencolleges komen, schepencolleges gaan, maar de socialistische beweging blijft bestaan, natuurlijk. Vanuit de oppositie moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen en we zijn nog altijd de grootste partij in Vilvoorde, mensen verwachten ook dingen van ons”, zegt Bonte nog.