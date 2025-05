Handelaars aan Ninoofsesteenweg in Dilbeek vrezen doemscenario door werken: “Zonder parkeerplaatsen, geen klanten”

Frank Bossuyt van Bakkerij Bossuyt aan de Ninoofsesteenweg ziet de toekomst somber in. Met de aankomende werken aan de Ninoofsteenweg sneuvelen er heel wat parkeerplaatsen. “Ik ben 20 jaar bezig als bakker. Wij zitten hier 45 jaar, mijn ouders hebben hier hun leven in gestoken, net als mijn vrouw en ik. We hebben veel opofferingen gedaan en dat pakken ze ons nu af”, zegt Frank.

Philippe Remon van traiteur Remon deelt die visie: “Er zijn mensen die vanuit Ninove en Roosdaal komen. Ook uit Anderlecht en Molenbeek hebben we klanten. Die gaan niet met de fiets komen, hé.”

De Werkvennootschap, die uitzonderlijk niet voor onze camera kan reageren, laat weten dat ze het belang van parkeergelegenheid begrijpt en al samenzat met de gemeente.

“Aan de kant van de winkels blijven 17 van de 22 parkeerplaatsen ter beschikking. Van de 22 privéplaatsen die er zijn, zullen er 22 overblijven. We hebben ook kunnen regelen dat er bij de garages van Harley Davidson en BMW parkeerplaatsen blijven en dat er bij Harley Davidson zelfs een aantal extra plaatsen kunnen voorzien worden”, zegt Véronique De Buyst, schepen van Lokale Economie.

In het totaal zou 37% van de parkeerplaatsen verdwijnen, vooral aan de andere kant van de winkels. Daar wordt gekeken naar een samenwerking met Colruyt om plekken te recupereren.

Ook zorgen om sluiting brug over Ring

De handelaars zijn ook bezorgd over de brug over de Ring richting Brussel. Die gaat tijdens de werken 3 jaar dicht. Ook daardoor zullen klanten minder makkelijk de weg naar de winkels vinden.

Frank Bossuyt startte intussen een petitie die al meer dan 600 handtekeningen opleverde. De lokale handelaars vrezen hier voor een omzetverlies van 60% of zelfs meer. Een mogelijke hinderpremie van Vlaio is slechts een druppel op de hete plaat, klinkt het.