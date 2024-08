Archeologen volop aan het werk op het Possozplein in Halle: “Stap voor stap het historisch Halle ontdekken”

Voor de werken aan de nieuwe achterbouw van het historische stadhuis in Halle kunnen starten, zoeken archeologen onder de grond eerst naar sporen van de Halse geschiedenis. “Waar er een kelder stak? Hoe het gebouw in het verleden gebouwd is? We weten veel dankzij de oude plannen, maar nu kunnen we alles opmeten in de grond zelf”, zegt Pieter Busselot, schepen van Patrimonium.

In het begin van de 15de eeuw stond op de locatie al een stadhuis. Zo'n tien jaar geleden werd iets verderop 'Het Schild van Bourgondië' blootgelegd, een gebouw uit de 17de eeuw waar bedevaarders en reizigers onderdak vonden.

De archeologen gaan nauwkeurig te werk met alles wat ze ontdekken. “Scherven en fragmenten van dierlijke botmaterialen worden mee naar kantoor genomen. Die worden gewassen en geïnventariseerd. Eventueel komen die later in een depot terecht zodat iemand daar later nog een studie op kan verrichten” legt Vanessa Vander Ginst van Studiebureau Archeologie uit.

Als alles volgens plan verloopt starten de werken aan de nieuwe achterbouw van het stadhuis volgend jaar.