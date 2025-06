Simon Debognies pakt Belgische titel op 10.000 meter

Debognies startte na enkele goede prestaties de voorbije weken als favoriet in Duffel, maar het was uiteindelijk Patrick Nimubona die de 10.000 meter won. De Burundees won twee geleden de 20 kilometer van Brussel en verblijft momenteel in een opvangcentrum in de hoofdstad. Een half minuutje na Nimubona liep Debognies over de finish in een tijd van 28’50”12.

“Het is mooi om 35 jaar na mijn vader de titel binnen te halen op de 10.000 meter op dezelfde plek. Ik ben heel blij met mijn resultaten te voorbije maanden, maar ga nu even een rustpauze inlassen en focussen op welke doelen in het najaar wil stellen”, klinkt het bij Debognies.